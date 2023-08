Bắt giữ người làm giả hàng trăm con dấu

Ngày 8-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Chiều (42 tuổi, HKTT tại Thái Bình) để điều tra hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 6, Chiều lên mạng xã hội mua các thiết bị và vật liệu để làm giả giấy tờ.

Sau đó, Chiều đưa các thiết bị về phòng trọ tại phường An Bình, TP Dĩ An để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiếp đó, Chiều đăng bài viết trên các mạng xã hội để nhận làm giấy tờ giả. Khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ, Chiều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách hàng.

Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Chiều khi đang đi giao giấy tờ giả.

Khám xét nơi ở của Chiều, Công an TP Dĩ An thu giữ nhiều loại máy in màu, máy ép nhựa, máy in thẻ nhựa PET, cùng hàng trăm con dấu, tài liệu, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức đã làm thành phẩm và nhiều phôi thẻ chưa in nội dung.

Bình Dương: Bắt giữ nhanh nhóm thanh thiếu niên giết người, cướp xe máy (PLO)- Chỉ sau vài giờ xảy ra vụ án, nhóm thanh thiếu niên giết người đàn ông đi câu cá để cướp xe máy đã bị bắt.

LÊ ÁNH