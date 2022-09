Bắt kẻ trộm bẻ khóa đột nhập vào cửa hàng thời trang

Ngày 13-9, công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hữu Phúc (36 tuổi, ngụ thôn Thạch Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồng thời có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Bình Dương (38 tuổi, ngụ phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào ngày 22-8, công an thị trấn Ngãi Giao nhận được đơn trình báo của anh P.T.N.T (đường Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) về việc bị kẻ gian bẻ khoá đột nhập vào cửa hàng shop thời trang DARWIN lấy đi 1 Ipad, 1 laptop Macbook hiệu Apple và 1 laptop hiệu Asus (tổng giá trị theo giá mua ban đầu khoảng 90 triệu đồng).

Nhận được tin báo, công an thị trấn Ngãi Giao đã đến khám xét hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera của cửa hàng và khu vực xung quanh để điều tra.

Sau khi xác định đối tượng nghi vấn, công an thị trấn Ngãi Giao đã triệu tập Lê Hữu Phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà bỏ trống ở đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao về làm việc.

Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình; đồng thời khai nhận đã bán những tài sản trộm cắp được cho Dương. Công an thị trấn Ngãi Giao đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho công an huyện Châu Đức điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của công an, Phúc từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng chấp hành xong án tù tại Trại giam huyện Xuyên Mộc vào ngày 21/9/2021.