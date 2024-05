Bắt khẩn cấp trùm đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô 200 tỉ đồng 22/05/2024 13:22

Ngày 22-5, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô hơn 200 tỉ đồng.

Theo đó, sau khi xác lập chuyên án thì đến ngày 21-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Công (36 tuổi, quận Liên Chiểu), Nguyễn Thanh Xuân (38 tuổi) và Đặng Ngọc Hiếu (34 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) về hành vi tổ chức đánh bạc. Qua khám xét, công an tạm giữ gần 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 16-4 đến ngày 20-5 với số tiền hơn 1,8 triệu USD.

Công an xác định, trong đường dây đánh bạc trực tuyến này, Nguyễn Tấn Công là người chủ mưu cầm đầu.

Công, Xuân và Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết hoạt động từ tháng 1-2024 và được một người không rõ nhân thân giới thiệu vào nhóm trên ứng dụng Telegram để liên hệ nhà cái lấy tài khoản trị giá 500.000 USD (1 USD cá độ có quy ước trị giá 7.000 đồng và có thể nâng lên đến 25.000 đồng Việt Nam).

Từ đây, Công chia nhỏ tài khoản để đưa cho các con bạc ở dưới đăng nhập vào đánh bạc.

Sau đó, Công chia tách tài khoản trên thành nhiều tài khoản nhỏ để cho các đầu mối, con bạc cấp dưới để tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 16-4 đến khi bị bắt, có hàng chục ngàn lượt người chơi cá cược với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản là hơn 40 tỉ đồng.