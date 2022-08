Bắt một người Trung Quốc có lệnh truy của Interpol lẩn trốn tại Hải Phòng

Ngày 11-8, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Sun Lei (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là tội phạm đang bị Interpol truy nã.

Theo đó, qua công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng, phát hiện một công dân Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn, đến Hải Phòng từ ngày 5-8.

Qua xác minh, Công an TP Hải Phòng xác định, người này là tội phạm nguy hiểm, đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ngày 10-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức truy bắt thành công.

Theo Công an TP Hải Phòng, Sun Lei có lệnh truy nã quốc tế của tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) và lệnh tạm giam của Công an TP Tây An, Trung Quốc, về tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Làm việc với Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng, Sun Lei đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với Sun Lei và tổ chức bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.