Bắt một phụ nữ làm giả hợp đồng ủy quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 29-12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Lài (47 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về các tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đọc quyết định khởi tố Bùi Ngọc Lài. Ảnh: CACC

Trước đó vào khoảng tháng 5-2023, ông Phạm Thanh H.(51 tuổi, ngụ phường An Hội, TP Bến Tre) đến UBND xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam để nộp hồ sơ xin xác nhận việc sửa thông tin trong “Hợp đồng uỷ quyền” thì phát hiện “Hợp đồng uỷ quyền” có chứng thực của UBND xã Tân Trung ngày 7-12-2022 và “Đơn xác nhận” của ông Phạm Văn H. (49 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam) về nội dung đất không tranh chấp có diện tích: 6450 m2 tọa lạc tại ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung có chữ ký của Chủ tịch UBND xã Tân Trung và đóng dấu con dấu của UBND xã Tân Trung ngày 5-12-2022 là giả nên đã trình báo Cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định Bùi Ngọc Lài cùng các đối tượng có liên quan đã có hành vi làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả trên, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phạm Thanh H. để chiếm đoạt của ông này số tiền trên 720 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, Bùi Ngọc Lài đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Cơ quan Công an thông báo đến các cá nhân là bị hại của Bùi Ngọc Lài nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để được giải quyết.

ĐÔNG HÀ