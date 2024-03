Bắt nam thanh niên mượn xe SH rồi đem cầm trả nợ 30/03/2024 08:22

Ngày 30-3, thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An, tỉnh Long An vừa bắt tạm giam Nguyễn Đào Thông Tân (27 tuổi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đào Thông Tân đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, vào giữa tháng 2, anh N.H.N.Đ (28 tuổi, ngụ phường 5, TP.Tân An) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH 150i đến nhà của Tân ở xã Vĩnh Ngãi chơi. Tân hỏi mượn xe để chở bạn gái đi mua đồ ăn.

Trên đường đi, Tân bị chủ nợ gọi điện thoại đòi tiền nên Tân đem xe máy của bạn đi cầm cố được 7 triệu đồng. Số tiền này Tân dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nam thanh niên mượn xe SH (màu trắng) của bạn rồi đem cầm trả nợ. Ảnh: CA

Sau khi đem xe bạn đi cầm, Tân đã trốn biệt tích. Anh Đ nhiều lần tìm kiếm, gọi điện thoại đòi lại xe máy nhưng không được, anh Đ đã trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Tân An đã vào cuộc xác minh và bắt giữ được Tân.