Bắt nghi can 18 tuổi liên quan vụ ẩu đả làm 4 người thương vong

Chiều 12-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lữ Văn Khánh (18 tuổi, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích.

Khánh bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.

Qua điều tra ban đầu, Khánh là nghi phạm dùng dao tấn công khiến một người tử vong trên xe máy, một người khác tử vong bên đường, hai người bị thương nặng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12-8 tại đầu điểm dẫn vào cầu treo Châu Hội (giáp Quốc lộ 48, thuộc địa bàn xã Châu Hội) xảy ra vụ án mạng.

Thời điểm này hai nhóm thanh niên xã Châu Hội và xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu) xảy ra ẩu đả, trong đó, có Lữ Văn Khánh.

Hai nạn nhân tử vong là HVD (18 tuổi) và LVS (17 tuổi, cùng trú xã Châu Nga).

Ngoài ra còn có hai thanh niên khác bị thương nặng, đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.