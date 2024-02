(PLO)- Tối 19-2, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích từ ngày 16-2 (tức mùng 7 Tết).

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình chị LTTL (SN 2003, ngụ quận Nam Từ Liêm) về việc mất liên lạc với chị L từ 15h00 ngày 16-2 (mùng 7 Tết), Công an Hà Nội đã đăng tin tìm người mất tích trên trang Facebook Công an Thành phố. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, tìm kiếm chị L.

Sau đó, công an đã tìm thấy thi thể chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng.

Thiếu nữ mất tích từ ngày 16-2 và sau đó được phát hiện đã tử vong tại một khu trọ. Ảnh: CAHN

Đến khoảng 12h30 ngày 19-2, lực lượng chức năng đã bắt giữ HMH (SN 2004, ngụ Bắc Giang) - nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích trên. Tại cơ quan công an, bước đầu HMH đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

XUÂN NGUYỄN