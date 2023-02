Bất ngờ giá vàng 9999 rẻ hơn vàng thế giới

(PLO)- Hiếm khi nào mà giá vàng 9999 tại thị trường trong nước lại có mức chênh lệch bằng 0, thậm chí là rẻ hơn cả giá vàng thế giới như hiện nay.

Tính đến đầu phiên chiều ngày 2-2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 1.955 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua.

So với giá hôm qua, hiện giá vàng quốc tế đã tăng khoảng 30 USD/ounce, tương đương tăng khoảng 850.000 đồng/lượng. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 55,5 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng thẳng đứng ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định chỉ tăng lãi suất cơ sở thêm 0,25 điểm phần trăm từ mức 4,25% - 4,5% lên mức 4,5% - 4,75%.

Cùng chiều với giá vàng thế giới song mức điều chỉnh tăng của giá vàng trong nước không cân xứng. Điều này đã khiến chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại đột ngột rút xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đơn cử, giá vàng nhẫn SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang ngang bằng với giá vàng thế giới với mức giá 54,4 triệu đồng/lượng mua vào và 55,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Thậm chí, giá 54,4 triệu đồng/lượng (mua) và 55 triệu đồng/lượng (bán) mà cửa hàng vàng Mi Hồng đang niêm yết cho thấy vàng nữ trang 9999 tại đây còn rẻ hơn cả giá vàng thế giới tới nửa triệu đồng mỗi lượng- điều vài năm trở lại đây gần như chưa xảy ra.

Trong khi đó, chênh lệch của giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới cũng chỉ còn 12,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn gần 2 triệu đồng/lượng so với vài phiên trước. Hiện giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có giá 66,9 – 67,7 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên chiều qua.

Như vậy, chênh lệch của giá vàng trong nước đang có xu hướng thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới, giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Hiện thị trường vàng thế giới được dự báo vẫn đang trong xu hướng tăng giá do Cục Dự trữ Liên bang nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trong khi lạm phát vẫn chưa thể kéo về mức mục tiêu trong thời gian ngắn. Điều này sẽ hỗ trợ cho giá vàng có cơ hội thiết lập kỷ lục mới trong năm nay.

THUỲ LINH