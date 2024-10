Bất ngờ với lợi ích sức khỏe của cà phê xanh 22/10/2024 09:04

Cà phê xanh là gì?

Cà phê xanh mang lại lợi ích cho sức khỏe như giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường trao đổi chất, điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh: Freepik.

Cà phê xanh là hạt cà phê chưa rang. Không giống như hạt cà phê thông thường, được rang để mang lại hương vị, cà phê xanh được tiêu thụ ở dạng thô.

Những hạt cà phê chưa rang này rất giàu axit chlorogenic, một hợp chất chống oxy hóa bị phá hủy phần lớn trong quá trình rang. Hợp chất này mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến việc giảm cân và trao đổi chất, như đã tìm thấy trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Pharma Innovation.

Lợi ích sức khoẻ của cà phê xanh

Giúp giảm cân:

Cà phê xanh được công nhận là có khả năng giúp giảm cân. Điều này là do axit chlorogenic, một chất có thể hỗ trợ giảm mỡ cơ thể và cải thiện quá trình trao đổi chất. Axit chlorogenic được cho là có chức năng làm giảm sự hấp thụ glucose trong khi tăng tốc độ cơ thể đốt cháy calo.

Tăng cường trao đổi chất:

Hạt cà phê xanh chứa axit chlorogenic (CGA), một chất có thể tăng cường quá trình trao đổi chất. CGA hoạt động bằng cách hạn chế sự hấp thụ glucose trong khi tăng tốc độ cơ thể đốt cháy calo.

Điều chỉnh lượng đường trong máu:

Hạt cà phê xanh chứa axit chlorogenic (CGA), có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. CGA được cho là hoạt động bằng cách hạn chế sự hấp thụ glucose từ ruột, dẫn đến sự gia tăng chậm lại lượng đường trong máu sau khi ăn. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho những người đã mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này.

CGA có thể giúp tăng độ nhạy insulin, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, cho phép cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để hạ thấp lượng đường trong máu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt cà phê xanh chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như axit chlorogenic, có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, như được tìm thấy trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances in Experimental Medicine and Biology.

Axit chlorogenic có thể giúp hạ huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Cà phê xanh có thể giúp bảo vệ hệ thống tim mạch bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa và cải thiện hồ sơ lipid.

Giàu chất chống oxy hóa

Hạt cà phê xanh rất giàu chất chống oxy hóa, chủ yếu là axit chlorogenic. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, chất chống oxy hóa có thể giúp duy trì sức khỏe và tinh thần tổng thể. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong cà phê xanh khiến nó trở thành một thành phần bổ sung có giá trị cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Tác dụng phụ của cà phê xanh

Uống cà phê xanh có thể dẫn đến tác dụng phụ ở một số người như tăng nhịp tim, gặp các vấn đề về tiêu hóa, có thể mất ngủ, phản ứng dị ứng, mối quan ngại về sức khỏe xương, ảnh hưởng hấp thụ sắt và cũng có thể bị tăng lo âu.

Do đó, chúng ta nên sử dụng cà phê xanh ở mức độ vừa phải để tránh những tác dụng phụ này.