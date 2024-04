Bắt nhanh đối tượng giết nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu 19/04/2024 18:03

(PLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp cùng công an TP Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết nữ chủ quán cà phê chỉ sau vài giờ phát hiện vụ việc.

Ngày 19-4, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với công an Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết nữ chủ quán cà phê Nhàn (đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10).

Theo thông tin ban đầu của PLO, trưa cùng ngày người thân đi làm về phát hiện chị N. (38 tuổi) chủ quán cà phê Nhàn (số 41 đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10- địa chỉ cũ là đường Bình Giã) tử vong trong nhà nghi do bị siết cổ. Người nhà chị N. đã trình báo công an.

Hình ảnh đối tượng giết nữ chủ quán cà phê được camera ghi lại gần hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau đó, công an phường 10, công an TP Vũng Tàu cùng phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Qua nguồn tin từ người dân và camera trên đường, trong quán ghi lại, công an nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt.

Chỉ vài giờ sau, công an đã bắt giữ được nghi can Phạm Văn Út (28 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú ở Vũng Tàu). Chiếc xe máy của Út cũng được thu giữ.

Nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê bị công an bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày Út mặc quần ngắn, áo thun đỏ, đội mũ bảo hiểm chạy xe máy đến quán cà phê Nhàn. Lợi dụng chị N. sơ hở Út ra tay sát hại chị N. rồi cúp điện, khóa cửa cuốn. Sau đó Út chạy xe máy bỏ đi. Một số thông tin cho rằng Út có lấy tài sản là điện thoại của chị N.

Theo người dân, chị N. cùng người thân thuê địa điểm trên để mở quán khoảng một năm nay.