(PLO)- Khi lập biên bản về hành vi sử dụng ma túy, phát hiện một thanh niên khả nghi nên Công an xác minh nhanh qua đó xác định là bị can đang bị truy nã.

Ngày 1-3, Công an phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết vừa bàn giao ba thanh niên bị bắt quả tang khi đang tàng trữ, sử dụng ma túy cho Cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết.

Trong số này có Đinh Quốc Bảo (19 tuổi, trú phường Phú Thủy, Phan Thiết), là bị can trốn truy nã từ đầu năm 2024.

Đinh Quốc Bảo tại cơ quan Công an. Ảnh: VH

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 29-2, Công an phường Đức Long kiểm tra đột xuất nhà ở của LVC (32 tuổi, trú khu phố 7, phường Đức Long, Phan Thiết). Qua kiểm tra phát hiện, bắt quả tang C cùng VNH (15 tuổi) và Đinh Quốc Bảo đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an đã lập biên bản thu giữ một gói ma túy, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận số ma túy trên của Đinh Quốc Bảo, trong lúc Bảo đang sử dụng thì C, H xin sử dụng cùng và bị công an phát hiện, bắt giữ quả tang.

Tang vật vụ sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: VH

Trong lúc lập biên bản, lấy lời khai ban đầu, phát hiện Đinh Quốc Bảo có nhiều dấu hiệu khả nghi nên Công an phường Đức Long đã bí mật xác minh nhanh.

Công an xác định Bảo chính là bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết truy nã về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết vào tháng 1-2024.

PN