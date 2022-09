Bắt nhóm 'tín dụng đen' đánh người để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 13-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của Trần Thị Kim Liên và những người liên quan.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích; khởi tố các bị can Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Hồng Vương, Đặng Ngọc Thùy, Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Vương và Trần Quốc Trí.

Trong đó, Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Hồng Vương, Đặng Ngọc Thuỳ bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền giữa Trần Thị Kim Liên và bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh nên chiều 30-8, Liên cùng Hồng Vương, Linh, Thùy, Thanh Vương và Trí rủ nhau đến quán nhậu Cây Me ở 409 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết do bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh làm chủ để đòi nợ.

Trước khi đi, cả nhóm thống nhất nếu không lấy được nợ thì Trần Thị Kim Liên sẽ lấy hai chiếc mô tô của bà Linh.

Do bà Linh không trả nên Liên chỉ đạo Nguyễn Hồng Vương dắt chiếc mô tô hiệu Honda Air Blade 86B4 - 225.23 đang dựng trong sân nhà ra đường.

Gia đình bà Linh không đồng ý nên hai bên xô xát đánh nhau, do nhóm của Liên đông người nên áp đảo lấy được chiếc xe đem về cất giữ ở một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.

Sau khi làm việc, công an đã thu giữ được chiếc xe Honda Air Blade và khám xét nơi ở của Trần Thị Kim Liên.

Tại đây cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu có dấu hiệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen của nhóm này.

Ngày 8-9, sau khi Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận ra kết luận giám định thương tích đối với thương tích của ông Nguyễn Văn Thuận (chồng bà Nguyễn Thị Thùy Linh) là 6%, cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can để điều tra, mở rộng vụ án.