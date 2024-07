Bắt quả tang hai vợ chồng mua 1 bánh heroin về bán kiếm lời 08/07/2024 10:04

(PLO)- Hai vợ chồng ở Đắk Nông mua một bánh heroin về chia nhỏ để bán kiếm lời thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 8-7, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chìu Nhật Trường (26 tuổi), Phàng A Thành (35 tuổi) và Vàng Thị Sầu (28 tuổi) để điều tra về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Theo công an, bị can Phàng A Thành và bị can Vàng Thị Sầu là hai vợ chồng, cùng ngụ huyện Tuy Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, vợ chồng Thành bàn nhau mua ma túy về bán để kiếm lời.

Trong các ngày 20 và 21-6, Thành qua tỉnh Bình Phước mua một bánh heroin với giá 80 triệu đồng của một người chưa rõ nhân thân, lai lịch.

Ngày 28-6, tại nhà riêng của mình, Vàng Thị Sầu đang bán heroin cho Chìu Nhật Trường thì bị Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là hàng chục gói heroin với trọng lượng tương đương một bánh heroin.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức biểu dương chiến tích của lực lượng công an. Ảnh: C.A

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức đã thưởng nóng và biểu dương thành tích nêu trên của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy Đức trong vụ án trên.