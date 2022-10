Bắt tạm giam 1 chủ tịch UBND phường ở Bắc Giang

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Hùng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

Chiều ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi), Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, ông Hùng bị bắt vì liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian ông làm Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ.

Hiện Công an vẫn đang khám xét nơi làm việc của ông Hùng.

LÊ ĐỒNG