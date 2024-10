Bắt tạm giam người đánh thiếu tá công an ở Long An 07/10/2024 11:57

Sáng 7-10, thông tin từ Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Bảo An (35 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với thiếu tá công an.

Theo đó, trong tháng 8-2024, tại quán karaoke ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thiếu tá PNS (38 tuổi, Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội) đã xảy ra mâu thuẫn với Phan Bảo An (ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành).

UBND xã Dương Xuân Hội nơi thiếu tá S đang công tác. Ảnh: DK

Sau đó, Phan Bảo An đã cầm ly bia đập vào đầu trượt xuống vùng mặt thiếu tá S gây thương tích nặng chảy nhiều máu và được đưa đến bệnh viện huyện Châu Thành khâu nhiều mũi và nằm điều trị.

Sau khi xuất viện, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành yêu cầu thiếu tá S đi giám định với tỷ lệ thương tật 20%.

Liên quan đến vấn đề này, sáng cùng ngày bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, cơ quan công an đang củng cố tình tiết, hồ sơ để xử lý xong thì Đảng ủy xã Dương Xuân Hội sẽ xử lý theo quy định nếu thiếu tá S có vi phạm về mặt Đảng.