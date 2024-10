Bắt trùm ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm tạp hóa cùng đàn em, thu nhiều súng đạn 08/10/2024 12:37

(PLO)- “Ông trùm” đường dây ma túy từ Campuchia tạo vỏ bọc là chủ tiệm tạp hóa hiền lành ở Long An với nhiều đầu mối, đàn em trang bị súng đạn “phòng thân”.

Ngày 8-10, Công an quận Bình Tân vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Quang Hiệp (SN 1998, quê Long An) cầm đầu.

Từ “vụ việc nhỏ” “lần ra dòng chảy ma túy”

Trước đó, Công an quận Bình Tân rà soát, thống kê, đưa vào diện quản lý với người nghiện ma túy trên địa bàn và tăng cường công tác nghiệp vụ, lần theo dòng chảy ma túy… đã phát hiện một số đối tượng nghi vấn.

Hiệp, Sang, Quí lúc bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CA

Trinh sát theo dõi, phát hiện Trần Quang Hiệp (SN 1998, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hay sử dụng chiếc ô tô 62A-406.13 hiệu Avanza màu trắng để giao ma túy trên địa bàn quận Bình Tân.

Hiệp mở tiệm tạp hóa để tạo vỏ bọc, che mắt cơ quan chức năng.

Rạng sáng 14-9, trên đường Dương Tự Quán (phường An Lạc A, quận Bình Tân), trinh sát Đội Ma túy, Công an quận Bình Tân bắt Quách Ngọc Quí (SN 1990, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Kiểm tra xe ô tô 62A- 406.13 Quí đang sử dụng, trinh sát phát hiện, thu giữ một hộp giấy, bên ngoài dán băng keo màu vàng, bên trong có gói nylon chứa tinh thể. Qua giám định là ma túy ở thể rắn, loại methamphetamine, gần 1 kg.

Phương và Nhân bị bắt cùng số tang vật gồm ma túy, súng đạn. Ảnh: CA

Trước đó, theo phân công của Hiệp, Quí đến cổng KCN Đức Hòa, tỉnh Long An, gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi để nhận hai gói nylon chứa ma túy đá.

Nhận hàng xong, Quí chở ma túy về tiệm tạp hóa Anh Thư của Hiệp rồi dùng thùng giấy đóng gói thành hai phần. Sau đó Quí lái ô tô đến TP Tân An giao cho Võ Trọng Nhân (SN 1990, quê Tiền Giang; ) một gói và chạy xe đến đường Dương Tự Quán để giao gói còn lại thì bị trinh sát bắt giữ.

Từ đầu mối này, công an xác định thêm Phạm Văn Sang Em (SN 1996, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cũng là một tay chân của Hiệp.

Số lượng lớn súng đạn bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Các đầu mối ma túy đều thủ súng ngắn

Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi bắt giữ Quí, công an quận Bình Tân đã phối hợp với địa phương ập vào nhà của Em thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp, một súng ngắn và 20 viên đạn.

Sang Em khai vừa nhận “hàng” từ “ông trùm” Hiệp tại quán tạp hóa Anh Thư rồi phân phối trên địa bàn.

Người này khai ngày 1-9 đã bán ba gói ma túy "nước vui" cho Nguyễn Thanh Phương (SN 1984, quê Long An) và tặng kèm hai viên thuốc lắc.

Vài giờ đồng hồ sau, trinh sát ập vào khách sạn ở TT Bến Lức, tỉnh Long An bắt Hiệp và thu giữ hai gói ma túy đá.

Súng đạn cùng số ma túy lớn bị thu giữ. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, Phương cũng bị bắt tại một phòng VIP khách sạn trên địa bàn huyện Bến Lức cùng tang vật là hai viên thuốc lắc, ba gói nylon chứa ma túy, hai khẩu súng, 26 viên đạn.

Nhân cũng bị bắt khi đang giữ một lượng lớn ma túy và hai khẩu súng. Nhân khai mua của Hiệp 1kg ma túy với giá 205 triệu để về bán lại kiếm lời.

Về hai khẩu súng, Nhân khai của một khách hàng mua ma túy nhưng không đủ tiền thanh toán nên thế chấp lại.

Ma túy đá bị thu giữ trong đường dây. Ảnh: CA

Riêng “ông trùm” Hiệp khai quen biết người tên "Anh Cả” ở Campuchia, từ tháng 7-2024 và được giao nhiệm vụ tìm nơi cất giấu ma túy và tiêu thụ. Hiệp được "Anh Cả" trả tiền công 10 triệu đồng nếu bán được một kg ma túy.

“Anh Cả” đều thông qua mạng xã hội đưa vị trí để Hiệp kêu Quí đi lấy ma túy đưa về tiệm tạp hóa Anh Thư rồi chia nhỏ, đóng gói đưa cho khách.

Với Sang Em, Hiệp không trả tiền công cụ thể mà chỉ bao ăn, ở tại nhà của Hiệp. Khi nào cần tiền, Sang Em nói thì Hiệp sẽ đưa.

Từ đầu tháng 8-2024 đến lúc bị bắt, Hiệp đã trả công cho Sang Em 7 triệu đồng. Riêng với Quí thì tùy vào số lượng ma túy đi giao và số lần đi giao, tiền công Hiệp trả từ 3-5 triệu đồng.

Vụ án hiện đã được chuyển giao cho Phòng Ma túy (PC04), Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.