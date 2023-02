Bắt trưởng phòng và thủ quỹ Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô 86 tỉ đồng

(PLO)- Tâm được sự thông đồng của Huy đã nhiều lần rút từ tài khoản của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng số tiền hơn 86 tỉ đồng.

Tối 9-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cán bộ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, gồm: Hoàng Quang Huy (34 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) là Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) là thủ quỹ để điều tra về tội danh tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng để giải quyết việc riêng. Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Tính đến ngày 5-2-2023, Tâm được sự thông đồng của Huy đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa số tiền hơn 86 tỉ đồng để tiêu xài và chuyển cho một số đối tượng khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Phi-Ngô Quang