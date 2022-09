Bế mạc Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Long An năm 2022

Tối ngày 21-9, tại TP Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức bế mạc Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với chủ đề “Long An – Khát vọng sông Vàm”.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, trải qua 5 ngày, với 14 hoạt động sôi nổi, phong phú.

Đây là sự kiện đánh dấu bước đầu khởi sắc của du lịch Long An và định hướng sẽ là điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Phương Nam trong tương lai không xa.

Phát biểu tại buổi bế mạc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực và cho thấy sự thành công của Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Long An năm 2022. Đó là sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, làm tiền để cho công tác quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch về sau này. Đồng thời góp phần tạo nên sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – du lịch có quy mô lớn nhất của tỉnh Long An trong thời gian qua.

Các chương trình trong tuần lễ diễn ra rất thú vị, đầy ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa Nam bộ. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa khi thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi giải trí.

Để ghi nhận thành tích đóng góp nguồn lực cho việc tổ chức thành công Tuần văn hóa du lịch Long An năm 2022, tại lễ bế mạc UBND tỉnh Long An đã khen thưởng cho các nhà tài trợ và các cá nhân, tổ chức đồng hành thực hiện chương trình.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Long An – Về miền sông nước hữu tình”.