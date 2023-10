Bến Tre tổng kiểm tra, rà soát về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

(PLO)- Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chung cư, ký túc xá, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn Bến Tre do Công an tỉnh này chủ trì.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre về phối hợp tổng kiểm tra, rà soát về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20-10 đến 31-10, công an tỉnh sẽ chủ trì đoàn kiểm tra liện ngành để thực hiện tổng kiểm tra.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bến Tre trong buổi thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: MINH THƠ

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra tại các chung cư, ký túc xá, nhà ở nhiều căn hộ và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình; điều kiện an toàn an toàn về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo nhà, công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuấn….; kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn trong việc thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau trạm biến áp, công tơ của các cơ sở có công suất sử dụng điện…

Đoàn kiểm tra liên ngành trong quá trình kiểm tra khi phát hiện có vi phạm về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH sẽ trao đổi thông tin kiến nghị đối với đơn vị chủ quản, quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực để xử lý theo quy định.

CẨM TÚ