Bị bắt vì trộm chó trong trụ sở ủy ban xã 12/10/2024 20:10

Ngày 12-10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Mạnh Hào (44 tuổi, trú thôn Phú Xuân, xã Đông Á) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 31-7, Lê Mạnh Hào đến trụ sở UBND xã Đông Á để làm việc với cán bộ công chức lao động thương binh xã hội xã.

Lê Mạnh Hào bị bắt vì trộm chó trong trụ sở ủy ban xã. Ảnh: Công an Thái Bình

Khi xuống dưới sảnh trụ sở, Hào thấy một con chó cảnh, loại chó Poodle, lông xù màu nâu đỏ, trị giá 2,4 triệu đồng, không có ai trông coi nên đã lén lút bắt về nhà.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Hào về tội trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập Hào lên trụ sở để làm việc và tống đạt các quyết định trên nhưng người này không chấp hành. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Hào.

Các quyết định đã được VKSND huyện Đông Hưng phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.