Khởi tố, bắt tạm giam 3 người trộm và tiêu thụ chó trộm cắp 19/06/2024 12:11

Ngày 19-6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm ba người chuyên trộm chó và tiêu thụ chó.

Những người này gồm: Nguyễn Ngọc Hồng (47 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), Hoàng Văn Nam (47 tuổi, ngụ tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Lới (54 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Lới, Hồng và Nam (từ trái sang phải) cùng dụng cụ để trộm chó. Ảnh: CA

Ngày 30-5, tại nhà của Nguyễn Văn Lới, Công an thị xã Ba Đồn phát hiện Hồng và Nam đang thực hiện việc mua, bán ba con chó (tổng cộng 38 kg).

Quá trình điều tra xác định, ba con chó này được Hồng và Nam trộm cắp tại địa bàn huyện Quảng Trạch vào ngày 29-5 và 30-5. Sau khi trộm cắp được thì mang đến bán cho Lới.

Cơ quan công an cũng thu giữ của Hồng và Nam nhiều công cụ, phương tiện dùng để bắt trộm chó như: Xe mô tô, thòng lọng, bao tải, đèn pin…

Theo cơ quan công an, đây là nhóm có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên trộm chó và tiêu thụ chó. Công an thị xã Ba Đồn đã nhiều lần đưa vào tầm ngắm.