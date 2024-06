Nạn trộm chó tiếp tục tái diễn ở Long An 03/06/2024 15:04

(PLO)- Nạn trộm chó lại tiếp tục tái diễn trên địa bàn tỉnh Long An khiến người dân bức xúc...

Thời gian gần đây, nạn trộm chó lại tiếp tục tái diễn, ngày càng phức tạp, gây hoang mang cho người dân ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Những người trộm chó tỏ ra rất manh động, liều lĩnh.

Video ghi lại cảnh trộm chó nhà người dân trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An.

Khi bị phát hiện, chúng liền thách thức, hăm dọa và sẵn sàng đánh trả. Điều này gây bức xúc và lo lắng cho người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Nạn trộm chó lại tiếp tục tái diễn trên địa bàn huyện Châu Thành trong những ngày qua. Ảnh: CTV

Theo thông tin của người dân, khoảng một tuần trở lại đây, những người trộm chó đi theo một nhóm từ hai đến bốn người trên xe máy phân khối lớn, có trang bị các dụng cụ như súng điện để bắn chó hoặc dùng bả trộn vào thức ăn để hạ gục chó.

Ngoài ra, những người trộm chó còn trang bị cả dao, mã tấu và đèn pha để sẵn sàng chống trả lại khi bị người dân phát hiện.

Hai tên trộm chó đã trộm chó một cách thuần thục và nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh: Cắt từ clip

Vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 2-6, tại ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, hai thanh niên chạy xe máy thấy con chó nằm ngay trước cửa nhà đã khóa cổng, người ngồi phía sau đã dùng dụng cụ như súng điện bắn làm con chó của chị H nằm bất tỉnh và bỏ lên xe nhanh chóng tẩu thoát.

Con chó của chị H đã bị bọn trộm bắt đi. Ảnh: NDCC

“Theo camera thì tôi thấy trên xe của bọn này còn có 2, 3 bao đựng chó, ngoài ra đến 10 giờ tụi nó lại tiếp tục quay trở lại vì trong nhà còn hai con chó chưa vô nhà, mà tụi nó bắt không được”, chị H nói.

Chú chó màu vàng của anh Phong đã bị bọn trộm bắt. Ảnh: NDCC

Trước đó, anh Trương Phong (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành), cũng bị mất một con chó.

Anh Phong kể: "Lúc đó tôi đang đứng ở nhà, nó bắn rồi bắt con chó của tôi, tôi đang cầm ổ khóa nhà đã chọi nó hụt, xong tôi lấy xe dí theo chạy ra đầu đường thì nó đã tẩu thoát mất...".

Để hạn chế nạn trộm chó hoành hành, thời gian qua, Công an tỉnh Long An và Công an các địa phương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp cũng như tuyên truyền giúp người dân đề cao cảnh giác.

Tuy nhiên, nạn trộm chó vẫn xảy ra trên địa bàn, người dân đang rất mong chờ cơ quan chức năng sớm bắt được thủ phạm.