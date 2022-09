Bị cáo không ăn năn hối cải nên... bắt giam tại tòa

Chiều 12-9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm vụ cướp tài sản do có kháng cáo kêu oan của ba bị cáo Huỳnh Nhật Hòa, Hồ Minh Triết và Dương Hoàng Vũ. Đây là vụ án mà trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh “1 vụ cướp lạ lùng ở Cần Thơ, tòa xác định các bị cáo “im lặng” là cổ vũ tinh thần”.

Bị tội vì cùng bạn đi đòi nợ

Theo hồ sơ, cuối năm 2015, anh Trương Tấn Hoàng thuê ô tô của Võ Văn Tám để lái xe dịch vụ. Tháng 12-2016, Hoàng vi phạm luật giao thông nên bị CSGT Công an TP Cần Thơ tạm giữ phương tiện, xử phạt 17 triệu đồng về hành vi sử dụng rượu, bia khi lái xe.

Do không có tiền, Hoàng đưa biên bản vi phạm cho Tám đi đóng tiền để lấy xe về. Sau đó, Tám nhiều lần đòi Hoàng phải hoàn trả chi phí đóng phạt và tiền giữ xe với số tiền 37,6 triệu đồng nhưng Hoàng không trả.

Khoảng 22 giờ ngày 23-12-2016, Tám phát hiện Hoàng trong vũ trường nên rủ thêm Triết, Hòa và Vũ cùng đi trên ô tô tìm Hoàng đòi nợ. Tám cho xe dừng trước Công viên Ninh Kiều, đối diện vũ trường rồi xuống xe, đi bộ về phía vũ trường tìm Hoàng. Sau đó, Tám và Hoàng đi ra từ vũ trường, xảy ra cự cãi. Tám dùng tay đánh Hoàng nhiều cái vào mặt gây chảy máu. Bảo vệ vũ trường thấy vậy ngăn cản thì Tám yêu cầu Hoàng lên ô tô của Tám đang đậu bên đường.

Vũ thấy Tám và Hoàng đi qua nên mở cửa phía sau cho cả hai lên. Hoàng ngồi giữa Tám và Vũ. Tám kêu Triết chạy xe đến cơ quan công an để giải quyết. Hòa ngồi ở ghế phía trước ngang với Triết. Trên xe, do bị đánh nhiều lần nên Hoàng đồng ý trả mỗi tháng 3 triệu đồng nhưng Tám buộc phải trả 5 triệu đồng/tháng. Hoàng không đồng ý vì không có khả năng…

Sau đó, Tám đồng ý cho Hoàng trả mỗi tháng 3 triệu đồng nhưng yêu cầu Hoàng phải đến công an phường viết tờ cam kết thừa nhận có thiếu Tám 37,6 triệu đồng. Tám yêu cầu Triết lái xe chở tất cả đến Công an phường An Hội (cũ). Tuy nhiên, do việc mượn tiền là giao dịch dân sự nên cán bộ công an phường không đồng ý làm người chứng kiến nên tất cả ra xe đi về hướng Công viên Hùng Vương.

Trên đường đi, điện thoại của Hoàng rung do có cuộc gọi đến. Tám phát hiện nên dùng tay móc lấy điện thoại này của Hoàng. Hoàng năn nỉ Tám đừng lấy điện thoại nhưng Tám không đồng ý. Tám tháo SIM trả cho Hoàng rồi yêu cầu Hoàng xuống xe. Sau khi xuống xe, Hoàng đến Công an phường Tân An (cũ) trình báo việc Tám đánh gây thương tích.

“Ba bị cáo không oan”

Tại tòa, luật sư của bị cáo Hòa đề nghị hoãn phiên xử do bị cáo đang phải điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, VKS cho rằng sự vắng mặt của bị cáo Hòa không ảnh hưởng đến việc xét xử và HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Bị cáo Vũ vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Bị cáo Triết cho rằng vụ việc xảy ra bất ngờ, bị cáo không can ngăn Tám đánh bị hại chứ bị cáo không cướp tài sản, xin tòa giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cho hai bị cáo Hòa và Vũ cho rằng các lời khai của bị hại trong hồ sơ thể hiện chỉ bị Tám đánh, ba người đi cùng không ai có lời nói hay hành động gì đe dọa bị hại. Bị hại đồng ý đưa điện thoại cho Tám. Các bị cáo gặp nhau để đi ăn tối chứ không phải đi cướp… Từ đó, luật sư đề nghị tòa tuyên các bị cáo Vũ, Hòa không phạm tội.

HĐXX nhận định từ khi gặp bị hại, Tám liên tục đánh bị hại đến khi lấy điện thoại, đây là hành vi dùng vũ lực ngay tức khắc, mặc dù mục đích ban đầu không phải cướp.

Tòa kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các bị cáo.

Bị cáo Vũ mở cửa xe, ngồi cạnh bị hại, nói trị giá điện thoại… Vũ tiếp nhận ý chí với Tám, giúp sức Tám về tinh thần và vật chất, là hành vi giúp sức tích cực. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo là có căn cứ, đúng người, không oan; phạt bị cáo hai năm tù là có lợi cho bị cáo.

Bị cáo Triết lái xe, biết Tám đánh bị hại nhưng không ngăn cản mà còn giúp chạy xe đến chỗ vắng trong đêm khuya. Hành vi của Triết là đồng phạm, giúp sức cả về tinh thần và vật chất cho Tám, không oan.

Bị cáo Hòa được Vũ rủ đi, lúc đầu không biết đi đâu nhưng khi thấy Tám đánh bị hại, bị cáo thấy được, nghe được. Tòa đọc lời khai của Hòa thể hiện có nghe được Tám đòi nợ và đánh bị hại.

Bị cáo biết rõ mục đích và hành động của Tám nhưng không can ngăn, biết rõ Tám dùng vũ lực để lấy điện thoại của bị hại và để mặc hậu quả xảy ra… Hành vi của Hòa là giúp sức về tinh thần nên chịu trách nhiệm chung với các bị cáo, không oan.

Cạnh đó, tòa cho rằng sự có mặt của Vũ, Hòa, Triết tạo sự tự tin, sức mạnh tinh thần cho bị cáo Tám nên các bị cáo là đồng phạm. Bị cáo Triết thành khẩn, ăn năn hối cải. Hai bị cáo Hòa, Vũ thành khẩn có mức độ.

Cũng theo tòa, bị cáo Vũ không ăn năn hối cải nên bắt giam bị cáo tại tòa để đảm bảo thi hành án. Bị cáo Triết ăn năn hối cải và Hòa đang nằm viện nên không bắt giam.

Từ đó, tòa tuyên bác kháng cáo của cả ba bị cáo và bị hại, phạt Vũ và Hòa mỗi bị cáo hai năm tù, Triết một năm sáu tháng tù, cùng về tội cướp tài sản.

Đồng thời, tòa kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật của các bị cáo.