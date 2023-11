Bị lừa hàng trăm triệu vì tin kẻ giả làm 'Phụ nữ đơn thân'

Ngày 6-11, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của anh H (27 tuổi, quận Cẩm Lệ) bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng thông qua ứng dụng Facebook, Zalo, Telegram với tên tài khoản “Phụ nữ đơn thân”.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Châu Hoàng Khang (26 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đang cư trú tại Campuchia.

Qua quá trình thu thập thông tin, trinh sát phát hiện Khang chuẩn bị về Việt Nam. Ngay lập tức một tổ công tác vào tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ Khang khi đối tượng mới từ biên giới Campuchia về.

Khang khai nhận, khoảng tháng 6-2023 qua Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (không rõ tên, địa chỉ cụ thể).

Châu Hoàng Khang khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Công ty này giao cho Khang hai tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo đều có tên “Nguyễn Thị Kiều Trang” để dụ dỗ đàn ông “ham của lạ” vào tâm sự yêu đương. Sau đó, Khang lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Bằng thủ đoạn trên, Khang đã lôi kéo được anh H và chiếm đoạt của người này số tiền 350 triệu đồng và điện thoại, đồng hồ thông minh...

Để che dấu hành vi phạm tội, Châu đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cũng như phương thức xóa dấu vết thông tin trên mạng xã hội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đấu tranh mở rộng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng thông báo ai là bị hại của hình thức lừa đảo tương tự thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng (Đà Nẵng) để cung cấp thông tin.

Minh Trường