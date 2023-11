Lừa đảo qua Facebook, 1 phụ nữ bị bắt giữ

(PLO)- Công an tỉnh Bình Định bắt giữ khẩn cấp một phụ nữ để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook.

Ngày 5-11, nguồn tin từ Cơ quan Công an tỉnh Bình Định cho hay, công an đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy Nga (50 tuổi) ngụ TP.HCM với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an tỉnh Bình Định, ngày 16-10, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo của ông TVT (60 tuổi) ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định về việc bị một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bạch Dương (chưa rõ lai lịch) ngụ tại TP.HCM lừa đảo qua Facebook với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Phòng Cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP.HCM khẩn trương điều tra. Đến ngày 2-11, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thị Thúy Nga tại khu dân cư ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Cơ quan Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Nguyễn Thị Thúy Nga điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.

Tại cơ quan công an, bà Nga khai nhận, năm 2014 bà dùng tên Nguyễn Thị Bạch Dương tiếp cận quen biết ông T qua facebook. Tạo dựng được lòng tin, bà Nga dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo để ông T chuyển tiền cho bà qua hai tài khoản ngân hàng khác nhau với số tiền 3,1 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan công an tỉnh Bình Định bắt giữ bà Nga để điều tra làm rõ tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THU DỊU