Bị phạt vì...không giảm giá xăng

Ngày 5-8, thông tin từ Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, đội QLTT số 6 thuộc đơn vị vừa đề nghị xử lý theo thẩm quyền trường hợp một doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu huyện Cần Giuộc. Lý do DN có hành vi kinh doanh dầu DO có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trước đó, ngày 18-7, Đội QLTT số 6 phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh kiểm tra cửa hàng kinh doanh xăng dầu (của công ty trên) tại địa bàn xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc.

Tại thời điểm kiểm tra, số lượng dầu DO tồn tại bồn là 1.000 lít. Đội QLTT số 6 đã lấy mẫu dầu DO 0,05S-II của cửa hàng đang kinh doanh để kiểm tra chất lượng.

Kết quả thử nghiệm dầu DO 0,05S-II cho thấy, có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngày 2-8, lực lượng chức năng lập biên bản hành chính đối với cửa hàng xăng dầu trên. Đồng thời, chuyển hồ sơ và đề nghị Cục QLTT xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán hàng hóa và buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với số tiền trên 72 triệu đồng.

Đồng thời, buộc DN liên hệ đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu tái chế số lượng dầu DO không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Hiện vụ việc đang được Cục QLTT Long An thẩm tra hồ sơ, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong diễn biến liên quan, từ 15 giờ ngày 1-8, giá bán lẻ xăng RON95-III được điều chỉnh giảm còn 26.110 đồng/lít, xăng E5 còn 25.110 đồng/lít, dầu diesel 0.001S-V: còn 26.390 đồng/lít…

Cục QLTT một số địa phương chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường nắm tình hình thị trường, giám sát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quản lý, kịp thời báo cáo, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm phát sinh.

Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 1-8, lực lượng QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra hai đại lý bán lẻ xăng dầu Đ.P và H.Q trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

Tại thời điểm kiểm tra, hai đại lý bán lẻ này vẫn còn niêm yết giá xăng Ron 95-III là 26.590 đồng/lít (giá trước khi được điều chỉnh).

Đội QLTT số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Đồng thời trình đội trưởng ban hành quyết định xử phạt với số tiền 7.500.000 đồng đối với mỗi đại lý bán lẻ xăng dầu.

Tương tự, ngày 1-8 sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, Đội QLTT số 2-Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất một cửa hàng ở huyện Đơn Dương.

Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng xăng dầu đóng cửa không bán hàng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành đo bồn phát hiện trong bồn chứa xăng dầu của DN còn tồn số lượng dầu DO là 4.444 lít.

Qua làm việc, chủ DN thừa nhận cửa hàng đóng cửa không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trên và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DN vi phạm số tiền 15 triệu đồng.