(PLO)- Nguyên say rượu đã giao xe cho Vũ (không có bằng lái) chở mình về rồi gây tai nạn chết người, Vũ bị phạt tù, Nguyên bị phạt cải tạo không giam giữ.

Ngày 16-11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm một vụ vi phạm quy định về giao thông do có kháng cáo của đại diện gia đình bị hại.

Hai bị cáo Nguyên và Vũ nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 16-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, phía bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyên và giảm hình phạt cho bị cáo Ngô Văn Vũ; yêu cầu bị cáo Nguyên tiếp tục bồi thường 50 triệu như đã thỏa thuận ở cấp sơ thẩm; yêu cầu hai bị cáo cấp dưỡng nuôi một con của bị hại đến 18 tuổi.

Sau khi xét xử, tòa đã chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại về trách nhiệm dân sự, sửa bản án sơ thẩm.

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Vũ hai năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; phạt bị cáo Nguyên hai năm cải tạo không giam giữ về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tòa buộc bị cáo Nguyên tiếp tục bồi thường 50 triệu cho gia đình bị hại (như đã thỏa thuận ở cấp sơ thẩm); hai bị cáo liên đới cấp dưỡng mỗi tháng 3,64 triệu nuôi một người con của bị hại đến 18 tuổi (mới so với án sơ thẩm).

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ ngày 13-10-2022, sau khi tan làm, Vũ và Nguyên đến nhà một người quen tổ chức uống rượu. Đến khoảng 18 giờ 35 thì cả hai ra về.

Do say rượu nên Nguyên giao xe máy cho Vũ chở Nguyên về. Trên đường về thì Vũ điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái, va chạm với xe máy chạy ngược chiều do a nh PĐK điều khiển.Hậu quả làm hai xe ngã xuống đường.

Cả ba người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt. Sau đó anh K được chuyển viện đến một bệnh viện khác thì tử vong vào nửa đêm.

Theo kết luận giám định, trong máu nạn nhân không tìm thấy thành phần Ethanol (cồn).

Ngoài ra, bệnh viện nơi Vũ vào cấp cứu hết hóa chất nên không thực hiện được xét nghiệm nồng độ cồn. Tại thời điểm gây tai nạn, Vũ không có giấy phép lái xe máy.

NHẪN NAM