Bị từ chối tình cảm, quay sang thù hận liên tiếp tấn công phụ nữ

(PLO)- Tỏ tình nhiều lần nhưng đều bị từ chối, Huy quay sang thù hận phụ nữ, liên tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân.

Ngày 22-11, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Lê Huy (31 tuổi, trú tại quận Long Biên) về tội giết người.

Trước đó, chiều 3-11, Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo của chị Y (21 tuổi) về việc bị một nam giới dùng dao cứa vào vùng cổ sau gáy gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ được Trần Lê Huy.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận sau khi ra tù, Huy có làm quen với một số phụ nữ nhưng đều bị từ chối. Từ đó, Huy nảy sinh lòng hận thù, ghét phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế.

Huy nảy sinh ý định sử dụng hung khí tấn công những người phụ nữ đi đường.

Khoảng 10 giờ ngày 25-10, Huy cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại đối diện 39A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Đến khoảng 16 giờ ngày 27-10, Huy cầm một gạch đập vào vùng đầu một phụ nữ, trước số nhà 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 21 giờ ngày 2-11, Huy dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt L (17 tuổi) tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, làm cháu L bị gãy sống mũi.

Khoảng 13 giờ ngày 3-11, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một người phụ nữ tại trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền.

Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào vùng cổ sau gáy chị Y gây thương tích.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H (45 tuổi), gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm.

Đến 16 giờ 15 phút, Huy cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm vào mặt một người phụ nữ, trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội.

