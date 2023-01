Biên phòng không nghỉ Tết, 'nằm rừng', bắt 2 người buôn ma túy khủng

(PLO)- Công an ập vào tiệm cà phê Cờ Tướng trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện 15 người đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bầu cua.

(PLO)- Hạnh lừa "chạy" được trắng án để chiếm đoạt 450 triệu đồng rồi còn yêu cầu hai bị can gửi 2 con heo và 3kg bò giàng để ăn tết Nguyên đán 2023.

21/01/2023 12:39

(PLO)- Đi bẫy chuột với anh trai không may thất lạc, sau sáu ngày ở trong rừng, lực lượng công an đã tìm thấy cháu Đinh Thên và đưa về nhà an toàn.