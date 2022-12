Bình Định: Khởi tố 11 vụ án liên quan đến tham nhũng

(PLO)- Công an Bình Định đã khởi tố 11 vụ án với 16 bị can liên quan đến tham nhũng để tiếp tục điều tra.

Ngày 9-12, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục chương trình làm việc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 để phục vụ kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, kết quả điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng tại tỉnh Bình Định cho thấy, cơ quan công an các cấp trên địa bàn tỉnh, đã khởi tố mới 11 vụ (16 bị can) và hai bị can (trong một vụ án đã khởi tố kỳ trước) về các tội tham nhũng, chức vụ.

Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đối với ba bị can tại Ban Quản lý cấp thoát nước huyện Tây Sơn về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hai bị can về tội tham ô tài sản tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Hoài Nhơn.

VKSND các cấp đã truy tố ba bị can trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý cấp thoát nước huyện Tây Sơn. Tuy nhiên, TAND tỉnh đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.

Cũng trong năm qua, qua xử lý các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng, các cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi số tiền 5 tỉ đồng. Trong đó thu hồi trong quá trình xử lý kết quả kiểm tra, thanh tra số tiền khoảng 4,7 tỉ đồng, thu hồi trong quá trình xử lý các vụ án số tiền 339 triệu đồng...

Các vụ án liên quan tham nhũng Cụ thể, hai bị can phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Bưu điện văn hoá xã Phước An (Tuy Phước). Năm bị can phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Mỹ Đức, Chi nhánh VPĐKĐĐ và Phòng TN&MT huyện Phù Mỹ. Một bị can phạm tội tham ô tài sản tại UBND phường Hoài Hảo (thị xã Hoài Nhơn). Một bị can phạm tội tham ô tài sản tại Công ty TNHH BDS Hồng Đức (TP Quy Nhơn). Bảy bị can (bảy vụ) phạm tội tham ô tài sản tại Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Nha Trang (thị xã Hoài Nhơn). Khởi tố bổ sung hai bị can phạm tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án tại Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn.

HUY TRƯỜNG