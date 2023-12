Bình Định: Tỉ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tăng cao

Ngày 6-12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh này tăng lên.

Theo Công an tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh này khởi tố 1.223 vụ án với 2.498 bị can; trong đó có 1.444 bị can trong độ tuổi dưới 30, chiếm 57,8%.

Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định nêu các giải pháp giảm tình trạng thanh thiếu niên phạm tội. Ảnh: TD

Theo Đại tá Nguyện, nguyên nhân thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật do tâm sinh lý chưa hoàn thiện, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ. Mặt khác, có nguyên nhân từ sự thiếu quan tâm, chăm sóc của gia đình, thiếu sự định hướng. Sự phối hợp quản lý, giáo dục con em giữa gia đình, nhà trường, xã hội chưa chặt chẽ.

"Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên tại gia đình, nhà trường, địa phương. Phải thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, giáo dục, để ngăn chặn vi phạm từ cơ sở"- Đại tá Nguyện nói.

