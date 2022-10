Bình Dương: Các cô giáo kịp ngăn 1 thanh niên đổ xăng định đốt nhà trẻ

(PLO)- Nam thanh niên đổ xăng vào cơ sở mầm non rồi châm diêm định đốt, nhưng đã bị khống chế.

Đến chiều 31-10, Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương) vẫn đang tạm giữ Lê Công Q (25 tuổi, ngụ tại TP HCM) để làm rõ về vụ việc người này mang can xăng vào cơ sở mầm non đổ xăng định châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày Q đi xe máy đến trước cơ sở mầm non LA trên địa bàn phường Tân Định.

Sau đó, Q lấy can xăng đổ vào các khu phòng học và cầm que diêm bật lửa đốt.

Tuy nhiên, khi các cô giáo thấy vậy đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời đẩy thanh niên này ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Tân Định đã nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Q đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Q khai nhận không hề có mâu thuẫn với người nào ở cơ sở mầm non này.

Chỉ vì buồn chuyện gia đình nên đã làm vậy. Tuy nhiên lời khai của Quyền không rõ ràng, còn mơ hồ, nên cơ quan công an vẫn đang tiến hành làm việc. Sau khi xét nghiệm nhanh, Quyền âm tính với chất ma túy.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 50 bảo mẫu và trẻ có mặt tại đây. Vụ việc chưa ảnh hưởng gì nhưng khiến mọi người hoảng sợ.

LÊ ÁNH