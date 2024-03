Bình Dương: Điện máy xanh bị trộm hàng chục điện thoại và đồng hồ 31/03/2024 20:18

Ngày 31-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nhóm thanh niên trộm điện thoại chiếc điện thoại và đồng hồ tại cửa hàng Điện máy xanh.

Nhóm thanh niên đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh trộm điện thoại và đồng hồ. Ảnh: CADA

Theo cơ quan công an, ngày 25-3 cửa hàng Điện máy xanh tại khu phố Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp) trình báo bị trộm đột nhập lấy nhiều điện thoại và đồng hồ, tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Dĩ An) đã ngay lập tức điều tra.

Sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được nhóm thanh niên trộm cắp gồm: Nguyễn Minh Hậu (sinh năm: 2002), Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm: 2000) và Nguyễn Đỗ Kim Quyên (sinh năm 2005).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã thừa nhận hành vi trộm cắp điện thoại và đồng hồ tại cửa hàng Điện máy xanh.

Lực lượng công an đã thu hồi toàn bộ số điện thoại và đồng hồ mà nhóm này trộm cắp.

Hiện Công an TP Dĩ An đang tạm giữ cả nhóm về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.