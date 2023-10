Quảng Ngãi: Giả Điện Máy Xanh, Lazada, Shopee để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng An ninh mạng) đã tiếp nhận bốn tin báo về việc bị các đối tượng giả mạo thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn để lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại hơn sáu tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, diễn đàn, trang mạng xã hội nhưng vẫn có người bị lừa.

Các đối tượng giả mạo công văn của cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp thuận tổ chức sự kiện tri ân khách hàng. Ảnh: HH



Giả mạo công văn cơ quan quản lý



Trước khi tìm kiếm nạn nhân, các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo các thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn như Điện Máy Xanh, Lazada, Shopee…

Sau đó, các đối tượng liên tục chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân với những nội dung rất hấp dẫn, như: gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí, tuyển cộng tác viên đánh giá sản phẩm để kiếm tiền, làm việc online tại nhà…

Để tạo niềm tin đối với nạn nhân, các đối tượng giả mạo công văn của cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp thuận tổ chức sự kiện tri ân khách hàng. Từ đó, dẫn dụ nạn nhân gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí.

Sau khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng, đưa vào nhóm Telegram. Tại đây, có 4 - 5 đối tượng đóng vai thành viên nhóm, nhận nhiệm vụ từ trưởng nhóm để tạo đơn hàng, chuyển khoản thành công và gửi cho chủ nhóm, sau đó nhận tiền gốc, hoa hồng và rút được tiền về tài khoản của mình.

Tinh vi hơn, các đối tượng đưa thông tin chuyển khoản với tên chủ tài khoản khiến nạn nhân rất khó nhận diện, như: “Điện Máy Xanh”, “ĐMX”, “CTY TNHH TMCP DTPT DIEN MAY XANH”…

Tất cả các hoạt động chốt đơn, nhận tiền gốc và hoa hồng đều được thể hiện bằng ảnh chụp màn hình điện thoại, làm “mồi nhử” để tạo thêm niềm tin cho nạn nhân về việc kiếm tiền online rất dễ dàng.

Tiếp đó, các đối tượng giao nhiệm vụ chốt đơn hàng đầu tiên với giá trị thấp. Ngay lập tức, chỉ 3 - 5 phút sau khi chốt đơn và chuyển khoản thành công vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp, nạn nhân liền nhận lại tiền gốc và hoa hồng đúng như cam kết.

Đến nhiệm vụ thứ 3 trở đi, các đối tượng viện rất nhiều lý do khác nhau, yêu cầu nạn nhận phải thực hiện liên tiếp những nhiệm vụ tiếp theo với những đơn hàng với giá trị hàng chục, hàng trăm triệu đồng mới có thể nhận được tiền gốc và hoa hồng.

Đến khi nạn nhân hết khả năng huy động vốn, phát hiện mình bị lừa thì các đối tượng xoá nhóm Telegram, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tỉnh táo để không trở thành nạn nhân

Bằng thủ đoạn nêu trên, chỉ trong hai tuần giữa tháng 10, các đối tượng đã lừa đảo của bốn nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Điển hình là chị NTH (36 tuổi, ngụ huyện Lý Sơn) sau khi thấy tài khoản facebook “Điện máy Xanh cơ sở 1” có chương trình gửi tin nhắn để nhận quà miễn phí, chị H tham gia và bị lừa hơn 3 tỷ đồng.

Còn chị LTC (33 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) bị các đối tượng giả mạo nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee tuyển cộng tác viên làm việc online, lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng.

Chị TTL (31 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Cách đây 1 tuần, chị nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh và cung cấp thông tin công ty đang có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng và mời chị kết bạn qua Zalo để lựa chọn quà tặng. Các đối tượng yêu cầu chị tải ứng dụng Telegram để thực hiện nhiệm vụ chốt đơn hàng online để kiếm tiền và tiếp tục nhận quà tặng có giá trị lớn hơn.”

“Do có người thân đang công tác trong ngành công an nên chị liền điện thoại để nhờ hỗ trợ xác minh và xác định đây là cuộc gọi lừa đảo” - chị TTL cho biết thêm.

Các đối tượng giả mạo, đưa thông tin chuyển khoản với tên chủ tài khoản khiến nạn nhân rất khó nhận diện. Ảnh: HH



Giả mạo doanh nghiệp và gửi quà tặng để tri ân khách hàng đến tận nhà để chiếm lòng tin của nạn nhân, đây là một trong những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt được các đối tượng lừa đảo sử dụng trong thời gian gần đây.

Các đối tượng xem đây là cách nhanh nhất để chiếm đoạt lòng tin của nạn nhân, từ đó dễ dàng dẫn dụ, lôi kéo nạn nhân vào cạm bẫy lừa đảo đã được giăng sẵn.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo khi nhận bất cứ cuộc gọi thông thường hoặc tin nhắn, cuộc gọi trên các nền tảng mạng xã hội thông báo may mắn được nhận quà tặng tri ân, trúng thưởng từ các thương hiệu, sàn thương mại điện tử lớn… người dân cần nêu cao cảnh giác, hỏi rõ về công ty và điện thoại trực tiếp cho đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp để liên hệ xác minh thông tin.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, tải các ứng dụng lạ và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Trường hợp nghi vấn đối tượng lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

HOÀNG HÀ