Bình Dương: Hàng chục con bạc trốn trong thùng container để xóc đĩa

Ngày 14-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 12 người vì liên quan đến hành vi đánh bạc trong thùng container.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 12-9 các trinh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An ập vào một bãi để xe container ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An.

Các trinh sát bắt quả tang hàng chục người đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền trong một thùng container.

Khi phát hiện lực lượng công an, các con bạc chống trả và bỏ chạy tứ phía. Tuy nhiên, tất cả đều nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Theo khai nhận, mỗi ván các con bạc đặt cược từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Số tiền thu giữ tại hiện trường là hơn 70 triệu đồng.