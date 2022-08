Bình Dương: Liên tiếp 2 xe máy đâm vào đuôi hai ô tô làm hai người chết

Đến trưa 9-8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra hai vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 8-8, anh B (37 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy 60X9-0554 chở theo một người đàn ông lưu thông trên đường ĐT 743A.

Khi cả hai đến khu vực chợ Bình An (phường Bình An, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi ô tô 61A-214.46 đang đậu sát lề đường bên phải.

Cú tông mạnh khiến cả hai người ngồi trên xe máy ngã xuống đường. Đúng lúc này, một ô tô khác đi tới không xử lý kịp đã tông trúng.

Hậu quả anh B tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nhẹ.

Tiếp đó, rạng sáng 9-8, anh T (25 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy 60H5-000.47 lưu thông trên Quốc lộ 1K.

Khi gần đến cầu vượt Linh Xuân (phường An Bình, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng đậu.

Cú tông mạnh khiến anh T bị hất văng vào đuôi rơ-moóc tử vong tại chỗ.