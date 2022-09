Bình Dương: Nghi can đâm chết tình địch tại phòng trọ ra đầu thú

Ngày 6-9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án Tân đã bỏ trốn nhưng khi cơ quan công an vận động, người này đã đến công an đầu thú.

Bước đầu, Tân đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Chí Linh (27 tuổi) khiến người này tử vong. Trong lúc hỗn chiến, Tân cũng bị thương ở vùng đầu.

Như đã đưa tin, Tân và và Linh cùng quen biết và có tình cảm với chị Nguyễn Kim S.

Khuya 4-9, Tân tới phòng trọ của chị S tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An) để chơi thì gặp Linh cũng đang ở đây.

Tại đây, lời qua tiếng lại giữa Tân và Linh phát sinh mâu thuẫn, hai bên đã lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Linh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, Tân đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.