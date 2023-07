Binh nhất đào ngũ bị bắt sau 1 ngày phát lệnh truy nã

(PLO)- Sau khi tại ngũ hơn một năm, Binh nhất của đại đội trinh sát đào ngũ, dù đồng đội động viên kêu gọi nhiều lần nhưng vẫn không trở lại đơn vị.

Ngày 21-7, tin từ Công an thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết, chỉ sau một ngày phát lệnh truy nã, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5, Quân khu 7 đã phối hợp với Công an phường Tân An, thị xã La Gi đã bắt giữ Binh nhất Nguyễn Trọng Huy, đào ngũ cách đây hai tháng.

Trước đó, ngày 19-7, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5, Quân khu 7 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Binh nhất Nguyễn Trọng Huy với tội đào ngũ.

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5, Quân khu 7 đã ra quyết định truy nã Huy.

Theo quyết định truy nã, Nguyễn Trọng Huy (20 tuổi, HKTT tại Bình Thuận, quê quán Thanh Hoá), nhập ngũ tháng 2-2022, cấp bậc Binh nhất, đơn vị công tác: Đại đội trinh sát 5, Phòng Tham mưu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.

Sau khi tại ngũ hơn một năm, ngày 25-5, Huy bỏ trốn mặc dù đồng đội và chính quyền địa phương đã đến gia đình động viên kêu gọi nhiều lần nhưng Huy vẫn không trở lại đơn vị.

Được biết, một ngày sau khi phát lệnh truy nã, trưa 20-7, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5, Quân khu 7 phối hợp cùng Công an thị xã La Gi đã bắt được Nguyễn Trọng Huy tại một tiệm sửa xe ở phường Tân An.

PN