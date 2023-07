Bình Phước: Hàng chục ngôi nhà chìm sâu trong lũ

(PLO)- Đến tối nay nước lũ đang rút dần, lực lượng chức năng đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Ngày 28-7, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã huy động lực lượng bộ đội, công an đến các địa bàn ngập nặng do lũ lụt để sơ tán người dân từ vùng trũng đến nơi an toàn.

Đồng thời, huy động lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội, công an đến giúp người dân dọn về sinh các khu vực đã bị ngập nhưng nước đã rút, điều tiết giao thông.

Theo báo cáo của UBND huyện Bù Đăng, sau khi mưa lớn kéo dài, nước ở các con suối đổ về nhanh và không thoát kịp đã dâng cao gây ngập nặng tại ba xã: Đức Phong, Đoàn Kết và Bình Minh.

Ước tính ban đầu, có khoảng hơn 50 ngôi nhà bị ngập từ 1 mét đến 2 mét, khoảng 35 ha lúa hè thu bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị ngập gây hư hỏng,

Nhiều tài sản của người dân của các địa phương này cũng bị ngập trong nước, hư hỏng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, một số tài sản của người dân cũng bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, rất may mắn không có thiệt hại về người.

Đến chiều tối cùng ngày nước đã rút dần, một số người dân đã quay về dọn dẹp nhà cửa ổn định lại cuộc sống.

Một số hình ảnh cơn lũ:

LÊ ÁNH