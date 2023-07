Bình Thuận: 2 người tử vong và mất tích do mưa lũ, sóng lớn

Ngày 31-7, tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết liên tục phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc gần cảng cá La Gi, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân mất tích.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng trong khu vực thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu không số bị chìm biết thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân và cử cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Phước Lộc cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 29-7, xuồng không số, hành nghề lưới ghẹ gồm bốn lao động vào đến khu vực cửa cảng cá La Gi thì bị sóng đánh chìm, bốn người bị rơi xuống biển.

Sau đó, ba lao động được thuyền cá ngư dân hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Riêng ông Nguyễn Văn Trọng (41 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) bị sóng cuốn mất tích.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân cao khoảng 1,60m, mặc áo thể thao dài tay màu xanh, quần dài màu xanh và sau hai ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân.

Riêng nạn nhân Nguyễn Thị Tại (47 tuổi) do trượt chân khi đi làm rẫy tại vườn cao su gần bờ Suối Chùa xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh bị nước cuốn trôi vào lúc 14 giờ 30 ngày 29-7 đã tìm thấy thi thể vào lúc 21 giờ 10 phút cùng ngày.

Những ngày qua, mưa rất to đã làm thiệt hại rất lớn nhà cửa, đường sá... tại huyện Tánh Linh và tính đến sáng 31-7, chỉ riêng huyện Tánh Linh, thiệt hại đã lên đến hơn 32 tỷ đồng.

