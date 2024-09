Bình Thuận: Bắt giam 5 bị can về tội tham ô tài sản 01/09/2024 10:26

(PLO)- Công an đã bắt giam 5 bị can có hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Thuận.

Ngày 1-9, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can có hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Thuận.

Công an công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam các bị can tham ô tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, trong quá trình làm việc tại 2 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Thuận (tại thị trấn Thuận Nam và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam), một số nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý thu chi tại địa điểm kinh doanh đã lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt số tiền do mình có trách nhiệm quản lý để sử dụng mục đích cá nhân.

Xác định hành vi trên có dấu hiệu tội phạm tham ô tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam đã thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định 7 nhân viên ĐTL (30 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết); NHP (30 tuổi, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam); HVP (30 tuổi, trú tại phường Đức Thắng, TP Phan Thiết); PTD (31 tuổi trú TP Phan Thiết); PTĐ (24 tuổi, trú xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam; NVL (34 tuổi, trú xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và TQT (31 tuổi trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) đã tham ô tài sản với số tiền khoảng 500 triệu đồng

Qua đấu tranh làm rõ, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 5/7 đối tượng trên về tội tham ô tài sản và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của 2 nghi can còn lại.

