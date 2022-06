Bình Thuận: Bắt xe tải chở hàng ngàn linh kiện điện tử, đồ điện không rõ nguồn

02/06/2022 22:38

(PLO)- Theo kết luận cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An, bị can Lê Tùng Vân là người đóng vai trò tổ chức, chỉ đạo vi phạm xảy ra ở 'Tịnh thất Bồng Lai'.