Bình Thuận ra mắt 500 thành viên bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 01/07/2024 11:00

Sáng 1-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn, khu phố, hỗ trợ cho Công an cấp xã trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bình Thuận ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của 124 xã, phường, thị trấn tham dự, với 500 thành viên.

Đây là lực lượng được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có, gồm: Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội phó, Đội trưởng Đội Dân phòng.

Tham dự Lễ ra mắt có 500 thành viên Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đại diện cho hơn 691 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên toàn tỉnh của 124 xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá: "Hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các thách thức này yêu cầu phải tăng cường hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội để chủ động giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu giao nhiệm vụ.

Do đó, việc thành lập Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết và là đòi hỏi tất yếu khách quan, góp phần cùng lực lượng công an Cấp xã bao quát và bám sát địa bàn cơ sở; chủ động, kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động có nề nếp. Lực lượng phải nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình và không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để thực sự là cánh tay nối dài của công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã diễn tập thực hiện 3 tình huống giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự.

Lực lượng cần làm tốt chức năng hỗ trợ lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nắm chắc tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Việc Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

“Trong đó, Công an tỉnh thường tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân” - ông Đoàn Anh Dũng giao nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã diễn tập thực hiện 3 tình huống giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự và tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường ở TP Phan Thiết.