Một phụ nữ dùng sổ hồng giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30/06/2024 17:42

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hường (46 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Thị Hường vì dùng sổ hồng giả để thế chấp vay tiền. Ảnh cắt từ camera.

Kết quả điều tra cho thấy vào năm 2022, do cần tiền để trả nợ nên Hường nảy sinh ý định sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) giả để đi thế chấp. Hường đã dùng một sổ hồng giả để thế chấp cho bà PTKL ở địa phương để vay 300 triệu đồng và sử dụng 1 sổ đỏ giả khác thế chấp cho bà LTN vay 100 triệu đồng.

Số tiền trên, Hường đã trả nợ và tiêu xài hết dẫn đến không còn khả năng chi trả. Sau thời gian điều tra, cuối tháng 6-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã thực hiện các quyết định tố tụng, bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.