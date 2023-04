Bloomberg: Ấn Độ gặp khó khi trả tiền mua vũ khí của Nga

(PLO)- Ấn Độ đang đau đầu tìm cách thanh toán tiền mua vũ khí Nga sao cho không vướng lệnh trừng phạt của Mỹ.

Việc vận chuyển nguồn hàng quân sự của Nga tới Ấn Độ bị đình trệ do hai nước đang cố gắng tìm ra một cơ chế thanh toán không vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, hãng tin Bloomberg ngày 21-4 dẫn lời các quan chức Ấn Độ đề nghị không nêu tên cho hay.

Các khoản thanh toán của Ấn Độ cho lô vũ khí trị giá hơn 2 tỉ USD đã bị đình trệ trong khoảng một năm. Nga cũng đã ngừng cung cấp tín dụng cho một đường ống phụ tùng trị giá khoảng 10 tỉ USD và hai khẩu đội hệ thống tên lửa phòng không S-400, mà hiện những trang thiết bị này vẫn chưa được giao cho phía New Delhi, theo các quan chức Ấn Độ.

Các nguồn tin này cho biết Ấn Độ không thể thanh toán hóa đơn bằng đồng USD do lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp. Trong khi đó Nga vẫn không sẵn sàng chấp nhận thanh toán bằng đồng rupee của Ấn Độ do biến động tỉ giá hối đoái. New Delhi cũng không muốn thanh toán bằng đồng rup của Nga do lo ngại một số vấn đề nhất định.

Ấn Độ đã đề xuất Moscow sử dụng đồng rupee từ việc bán vũ khí để đầu tư vào thị trường vốn và nợ của Ấn Độ nhằm tránh dự trữ đồng rupee, nhưng phía Nga không mặn mà với ý tưởng này.

Theo một quan chức Ấn Độ, một giải pháp khả thi khác là sử dụng đồng euro và dirham (của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), những đồng tiền đã được Ấn Độ dùng để thanh toán dầu dầu thô giảm giá nhập khẩu từ Nga.

Tuy nhiên, việc sử dụng các loại tiền tệ này để thanh toán vũ khí có thể khiến Mỹ giám sát chặt chẽ hơn về các lệnh trừng phạt so với dầu mỏ, cũng như đẩy chi phí lên cao do tỉ giá hối đoái bất lợi cho Ấn Độ.

Một lựa chọn khác đang được thảo luận là một cơ chế bù qua sớt lại giữa tiền mua hàng hóa Ấn Độ của Nga với tiền Ấn Độ mua vũ khí Nga. Tuy nhiên, biện pháp này không dễ dàng vì Nga có thặng dư thương mại 37 tỉ USD vào năm ngoái với Ấn Độ, lớn thứ ba sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Theo nguồn tin, gần đây, vấn đề thanh toán vũ khí giữa hai nước trở nên bức thiết và là vấn đề ưu tiên trong cuộc thảo luận giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval thăm Moscow vào hồi tháng 1 cũng như giữa Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại New Delhi trong tuần này.

Lực lượng Không quân Ấn Độ là một trong những lực lượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sự gián đoạn nguồn cung từ Nga vì lực lượng này phụ thuộc máy bay chiến đấu và trực thăng của Nga, theo các nguồn tin.

Các nguồn tin cũng nói thêm rằng không chắc liệu Nga có thể thực hiện bảo trì thường xuyên hay không và điều này có khả năng dẫn đến các lỗ hổng dọc biên giới của Ấn Độ với Trung Quốc và Pakistan.

Ấn Độ hiện sở hữu hơn 250 máy bay chiến đấu Su-30 MKi, 7 tàu ngầm lớp Kilo và hơn 1.200 xe tăng T-90 do Nga sản xuất và tất cả trang thiết bị này có thể hoạt động trong một thập niên nữa và cần phụ tùng thay thế. Ba trong số năm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã được Nga chuyển giao cho Ấn Độ.

Bloomberg đã liên hệ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ để yêu cầu bình luận nhưng các cơ quan này không trả lời. Tương tự, Điện Kremlin và công ty quốc phòng Nga Rosonboronexport cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

ĐỨC HIỀN