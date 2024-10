Bộ Công an bắt 2 cán bộ, 2 giám giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Lắk 26/10/2024 15:51

(PLO)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt hai lãnh đạo, cựu lãnh đạo ban quản lý dự án; hai giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Lắk.

Ngày 26-10, một nguồn tin cho hay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hạ bị điều tra tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: daklak.gov.vn

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NV

Ông Từ cũng bị khởi tố điều tra tội nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cũng theo nguồn tin trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên; ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn (đều có trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Hai giám đốc doanh nghiệp này bị điều tra tội đưa hối lộ theo quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời điểm công an khám xét nơi làm việc của ông Bùi Văn Từ. Ảnh:NV

Trước đó, như PLO đã thông tin, chiều tối 25-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Bùi Văn Từ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Việc khám xét diễn ra với sự chứng kiến của đại diện VKSND Tối cao và công an địa phương.

Nguồn tin cho hay lực lượng chức năng đã tiến hành một số thủ tục tố tụng theo quy định.