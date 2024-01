Bộ Công an gửi thư biểu dương Công an TP Đà Nẵng

(PLO)- Bộ Công an biểu dương Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì phối hợp triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỉ đồng đã cho hơn 1,3 triệu người ở nhiều địa phương vay với lãi suất 500-1.000%/năm.

Ngày 23-1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Theo nội dung thư, thời gian qua, Công an TP Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng thông qua ba ứng dụng trên thiết bị di động.

Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, quy mô giải ngân hai triệu lượt vay cho hơn 1,3 triệu người với số tiền cho vay gần 9.000 tỉ đồng, lãi suất 500-1.000%/năm. Qua đó, thu lời bất chính hơn 2.500 tỉ đồng.

Đơn vị đã bắt giữ 27 người, trong đó có hai người nước ngoài và thu giữ 247 máy tính, 177 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng vụ án.

Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ hành vi của hàng trăm nhân viên. Ảnh: CA

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động “tín dụng đen” và bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Thành tích của các đồng chí đã kiềm chế một trong những nguyên nhân làm nảy sinh, thúc đẩy các loại tội phạm hình sự, gây mất an ninh an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội" - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.

Đồng thời, ông nhìn nhận việc này đã góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Trang thiết bị để phục vụ quá trình cho vay online trong đường dây. Ảnh: CA.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của Công an TP Đà Nẵng" - thư khen của Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ và đề nghị Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Cùng đó, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để nhân dân chủ động cảnh giác phòng ngừa, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, từng bước loại bỏ tội phạm “tín dụng đen”.

Ông cũng mong các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

