Bộ Công an khen lực lượng phá án nhanh vụ cử nhân cướp tiệm vàng ở Phan Thiết 05/09/2024 12:44

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an vừa trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Đội phòng ngừa và đấu tranh tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội I) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Công an tỉnh Bình Thuận tuyên dương những tập thể, cá nhân xuất sắc dưới cờ Tổ quốc.

Đây là tập thể đã góp phần trong thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng kinh doanh vàng, bạc Mỹ Hoa Kim thuộc phường Đức Long, TP Phan Thiết vào ngày 18-4.

Để truy bắt kẻ cướp tiệm vàng có thủ đoạn đối phó rất tinh vi này, hàng chục cảnh sát trong ban chuyên án đã trắng đêm lần theo những dấu vết nhỏ nhất để dựng lên toàn bộ quá trình phạm tội và tẩu thoát của nghi phạm không khác gì những bộ phim hành động.

Đại tá Lê Quang Nhân trao bằng khen cho đại diện Đội I, Phòng Cảnh sát hình sự.

Ngoài khen thưởng của Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân của Công an TP Phan Thiết, Công an Bình Thuận khi đã xuất sắc truy xét bắt được kẻ cướp tiệm vàng táo tợn này.

Như PLO đã đưa tin, chiều 18-4, một thanh niên đi mô tô hiệu Vision, màu đỏ, biển số TP.HCM, mặc áo sơ mi xanh dài tay, đeo túi xách đen vào tiệm vàng Mỹ Hoa Kim trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm vàng và cướp đi hai lượng vàng rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng.

Đến 1 giờ sáng 19-4, công an xác định được chiếc xe được dùng đi gây án, tuy nhiên chiếc xe này đã bán sang tay qua 4 đời chủ, 3 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, điểm cuối mà kẻ cướp thuê xe mới được nhận diện.

Từ thời điểm này, cuộc truy đuổi nghẹt thở nhiều lúc tưởng như rơi vào ngõ cụt khi mất dấu kẻ cướp tiệm vàng do kẻ cướp sử dụng sim “chết”, liên tục thay đổi quần áo, thay đổi tuyến đường để “cắt đuôi” lực lượng truy bắt.

Dù kẻ cướp tiệm vàng đã đón xe đi Gia Lai rồi quay ngược vào TP.HCM, lên một xe khác đi về hướng Bình Dương nhưng đến 13 giờ ngày 19-4, Ban chuyên án đã xác định kẻ cướp là Thái Văn Trường (32 tuổi, trú Đắk Lắk) và địa điểm bán vàng.

Lực lượng Cảnh sát hình sự truy xét trong đêm.

Tuy nhiên, phải chờ đến 17 giờ, sau khi đã “khớp lệnh” chứng cứ, các trinh sát hình sự mới tiếp cận bắt kẻ cướp tiệm vàng ngay tại bàn làm việc của một công ty vận tải ở Bình Dương.

Dù đã dựng được hành trình phạm tội của kẻ cướp nhưng khi khai thác nóng nhiều người cũng khá bất ngờ về nhân thân của kẻ cướp có khuôn mặt thư sinh này.

Kẻ cướp mang vàng đi bán tại Bình Dương.

Kẻ cướp tiệm vàng được xác định là Thái Văn Trường, xuất thân từ một gia đình có điều kiện; Trường cũng đang sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá tiền tỉ ở Bình Dương.

Gần chục năm trước, Trường tốt nghiệp cử nhân, làm về lĩnh vực công nghệ cho một công ty lớn ở Thuận An với thu nhập, đãi ngộ khá cao. Trên kệ sách trong căn hộ riêng của Trường đầy sách nghiên cứu tâm lý, xã hội và nhiều đầu sách nổi tiếng trong và ngoài nước.

Kệ sách trong căn hộ của Thái Văn Trường.

Khai thác nóng, Trường cho biết sở dĩ chọn ngày 18-4 ra tay cướp tiệm vàng bởi hôm đó là Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, dự đoán lực lượng này sẽ bận liên hoan. Để lực lượng này đủ thời gian tập hợp triển khai thì lúc đó Trường đã cao chạy xa bay.

Thái Văn Trường bị bắt chỉ sau 20 giờ gây án.

Trước khi từ Bình Dương đến Bình Thuận, Trường đã chuẩn bị khá kỹ khi đặt mua một căn cước giả, sim điện thoại rác, bình xịt hơi cay, băng keo đen, sử dụng căn cước giả để thuê phòng nghỉ, thuê mô tô biển số TPHCM rồi dùng băng keo đen che, sửa biển số.