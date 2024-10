Bộ Công an khen thưởng Công an Quảng Bình sau khi phá chuyên án lừa đảo trên mạng 02/10/2024 15:42

Ngày 2-10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Bộ công an vừa có quyết định khen thưởng đột xuất nhiều tập thể thuộc Công an tỉnh này, sau khi phá thành công chuyên án về lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, từ ngày 29-7 đến ngày 8-8, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố để đấu tranh chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phạm Anh Trường được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong chuyên vụ án. Ảnh: T.Tuấn

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, cử nhiều tổ công tác phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh điều tra thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, TP: Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội tổ chức triệu tập 17 người để đấu tranh.

Liên quan đến chuyên án, ngày 9-8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với 3 người.

Ba người này gồm: Phạm Anh Trường (32 tuổi), Trần Trung Kiên (31 tuổi), cùng trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (27 tuổi, ngụ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Lực lượng công an cũng tiến hành tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính với tổng số tiền lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 10 tỉ đồng.

Sau khi phá thành công chuyên án, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đột xuất bằng tiền các tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh số tiền 10 triệu đồng.